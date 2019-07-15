Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Как передает Лента.ру, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

«Это современный «Бонд“, который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде», — заявил собеседник издания. «В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк, Бонд по-прежнему Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo», — заключил он.

Согласно сюжету новой части шпионской саги, Джеймс Бонд временно прерывает службу и отправляется отдыхать на Ямайку, в это время MI6 присваивает номер 007 новому оперативнику, женщине. Однако бывшему и новому агентам 007 суждено встретиться в фильме, более того, Бонда будет привлекать новая шпионка.

Отмечается, что решение о смене культового агента 007 могло быть принято под влиянием соавтора картины Фиби Уоллер-Бридж, известной своими феминистическими взглядами. Начиная с 2006 года главную роль в шпионской кинофраншизе исполнял актер Дэниэл Крэйг.

Ранее в апреле Крейг заявил, что не возражает, если в новой картине спецагента сыграет женщина. Однако у артиста нашлось много оппонентов, среди которых оказался и британский журналист Пирс Морган, резко раскритиковавший заявление актера. По мнению Пирса, изменение образа главного героя разрушит франшизу. Он пояснил, что Бонд является «памятником мужественности», поэтому «секретно фантазирующие» о нем женщины вряд ли захотят увидеть в этой роли актрису.