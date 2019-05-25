Новое заявление президента Грузии о спорах на границе с Азербайджаном

«Я приветствую возобновление процесса делимитации грузино-азербайджанской госграницы». Об этом на своей странице в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава грузинского государства выразила уверенность в том, что процесс уже скоро даст результаты.

«Убеждена, что стороны будут руководствоваться установившимися между двумя странами многолетними дружескими отношениями и стратегическим партнерством», — написала она.

В Баку 23-24 мая состоялись консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. 12-е заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией прошло в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии — Халафа Халафова и Лаши Дарсалия. a

| 2019-05-25T11:54:58+00:00 25 мая 2019, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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