Новое правительство Таиланда может быть сформировано 13 июня

Новое правительство Таиланда будет сформировано в следующий четверг, 13 июня.
Об этом пишет издание The Nation со ссылкой на источники в партии Phalang Pracharat. Это станет возможным, если лидеры партий договорятся о министерских позициях.
Напомним, военный переворот случился в Таиланде в мае 2014 года, причиной конфликта стал затянувшийся политический кризис в государстве. К власти пришел военный совет, который ввел временную конституцию.
Первые за последние семь лет выборы в нижнюю палату парламента прошли в Таиланде 24 марта.
В июне лидера военного переворота, кандидата от партии Phalang Pracharat, Праюта Чан-Оча переизбрали премьер-министром страны (aif.ru)