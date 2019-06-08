Новое правительство Таиланда может быть сформировано 13 июня

Новое правительство Таиланда будет сформировано в следующий четверг, 13 июня.

Об этом пишет издание The Nation со ссылкой на источники в партии Phalang Pracharat. Это станет возможным, если лидеры партий договорятся о министерских позициях.

Напомним, военный переворот случился в Таиланде в мае 2014 года, причиной конфликта стал затянувшийся политический кризис в государстве. К власти пришел военный совет, который ввел временную конституцию.

Первые за последние семь лет выборы в нижнюю палату парламента прошли в Таиланде 24 марта.

В июне лидера военного переворота, кандидата от партии Phalang Pracharat, Праюта Чан-Оча  переизбрали премьер-министром страны (aif.ru)

| 2019-06-08T11:12:48+00:00 8 июня 2019, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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