Новое правительство Таиланда может быть сформировано 13 июня

Новое правительство Таиланда будет сформировано в следующий четверг, 13 июня.

Об этом пишет издание The Nation со ссылкой на источники в партии Phalang Pracharat. Это станет возможным, если лидеры партий договорятся о министерских позициях.

Сформировать правительство нужно до того, как страна проведет встречу на высшем уровне — саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет с 20 по 23 июня.

Напомним, военный переворот случился в Таиланде в мае 2014 года, причиной конфликта стал затянувшийся политический кризис в государстве. К власти пришел военный совет, который ввел временную конституцию.

Первые за последние семь лет выборы в нижнюю палату парламента прошли в Таиланде 24 марта.

В июне лидера военного переворота, кандидата от партии Phalang Pracharat, Праюта Чан-Оча переизбрали премьер-министром страны (aif.ru)