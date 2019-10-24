Новое правительство Канады будет сформировано к 20 ноября

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что сформирует новый кабинет министров к 20 ноября, — сообщает ТАСС.

«20 ноября новый кабинет министров будет приведен к присяге», — сказал он в среду на пресс-конференции в Оттаве. Трюдо подчеркнул, что при формировании правительства он будет придерживаться принципа гендерного равенства и половина постов достанется мужчинам, половина — женщинам.

По словам Трюдо, первым шагом нового правительства будет внесение на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта о снижении налогов для среднего класса, что было одним из главных его обещаний в качестве лидера Либеральной партии, выигравшей парламентские выборы 21 октября.

Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, они смогли получить 157. Трюдо как лидер партии сохранил пост премьера.