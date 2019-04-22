Новое обвинение позволит оставить Карлоса Гона в тюремной камере

Прокуратура Токио предъявила в понедельник бывшему руководителю автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan.
Как утверждается, миллионы долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
В понедельник истекает определенный судом срок пребывания Карлоса Гона под стражей. Ранее ему были предъявлены уже три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan.
Новое обвинение позволяет оставить Гона в тюремной камере, однако адвокаты экс-менеджера, как сообщается, намерены немедленно подать в суд с иск с требованием его освобождения под залог.