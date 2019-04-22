Новое обвинение позволит оставить Карлоса Гона в тюремной камере

Прокуратура Токио предъявила в понедельник бывшему руководителю автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan.

Как утверждается, миллионы долларов могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В понедельник истекает определенный судом срок пребывания Карлоса Гона под стражей. Ранее ему были предъявлены уже три обвинения в присвоении или незаконном использовании средств Nissan.

Новое обвинение позволяет оставить Гона в тюремной камере, однако адвокаты экс-менеджера, как сообщается, намерены немедленно подать в суд с иск с требованием его освобождения под залог.

| 2019-04-22T09:05:16+00:00 22 апреля 2019, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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