Новое массовое захоронение было обнаружено в Боснии и Герцеговине

Новое массовое захоронение обнаружено у горы Игман недалеко от столицы Боснии и Герцеговины, Сараево. Об этом говорится в сообщении прокуратуры БиГ.

Предполагается, что это останки мирных боснийцев, убитых во время войны 1992-95 годов.

На месте обнаружения захоронения работают специалисты из Института Боснии и Герцеговины по вопросам пропавших без вести.

Найденные останки будут направлены на экспертизу в соответствующие медицинские учреждения.

По данным института, до сегодняшнего дня на территории страны выявлены свыше 550 массовых захоронений.

По оценкам экспертов, за время войны в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек и около двух миллионов стали беженцами и перемещенными лицами, сообщает Агентство Анадолу.

| 2019-06-06T01:46:33+00:00 6 июня 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss