Новое массовое захоронение было обнаружено в Боснии и Герцеговине

Новое массовое захоронение обнаружено у горы Игман недалеко от столицы Боснии и Герцеговины, Сараево. Об этом говорится в сообщении прокуратуры БиГ.

Предполагается, что это останки мирных боснийцев, убитых во время войны 1992-95 годов.

На месте обнаружения захоронения работают специалисты из Института Боснии и Герцеговины по вопросам пропавших без вести.

Найденные останки будут направлены на экспертизу в соответствующие медицинские учреждения.

По данным института, до сегодняшнего дня на территории страны выявлены свыше 550 массовых захоронений.

По оценкам экспертов, за время войны в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек и около двух миллионов стали беженцами и перемещенными лицами, сообщает Агентство Анадолу.