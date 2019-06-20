Новая Зеландия потратит 136 миллионов долларов на выкуп оружия у населения

Власти Новой Зеландии потратят около 136 миллионов долларов на выкуп запрещенного полуавтоматического оружия у населения. Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на совместное заявление министров полиции и финансов страны.
После теракта в Крайстчерче, унесшего жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны. В апреле парламент Новой Зеландии принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали.
Сообщается, что в бюджете Новой Зеландии предусмотрены 190 миллионов новозеландских долларов (124,7 миллиона долларов США) для выкупа этого оружия и еще 18 миллионов новозеландских долларов (11,8 миллиона долларов США) для разработки схемы их сбора.
В заявлении министров отмечается, что граждане, владеющие полуавтоматическим оружием, должны сдать его до 20 декабря 2019 года.
| 2019-06-20T08:45:39+00:00 20 июня 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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