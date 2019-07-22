Новая Зеландия планирует создать реестр владельцев огнестрельного оружия

Правительство Новой Зеландии планирует создать национальный реестр владельцев огнестрельного оружия и ужесточить правила получения лицензий на владение им в качестве второго этапа реформ после нападения на две мечети в городе Крайстчерч 15 марта. Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн на пресс-конференции.

Как сообщила газета New Zeland Herald, премьер отметила, что в реестр будут внесены данные обо всем огнестрельном оружии в стране и владельцах лицензий на него, которые необходимо будет обновлять каждые пять лет. Кроме того, реформа предусматривает ужесточение проверок на получение лицензии и необходимость получения разрешения для покупки частей оружия и амуниции. Правительство также планирует запретить покупку огнестрельного оружия иностранцам и ужесточить контроль за продавцами оружия.

12 апреля в Новой Зеландии официально вступил в силу закон, запрещающий оборот в стране штурмовых и полуавтоматических винтовок, а также боеприпасов к ним. Эти меры стали ответом на нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены.

| 2019-07-22T09:54:08+00:00 22 июля 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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