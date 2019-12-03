Новая сирийская «дуга напряженности»?

О том, какие тенденции развиваются на Ближнем Востоке, о позициях США, России и Ирана, рассказал в интервью # главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия Прогрессу Алексей Синицын.

— По информации телеканала «Fox News», Пентагон предложил Белому дому проект отправки нового контингента военнослужащих на Ближний Восток. Речь идет, по меньшей мере, о 10 тысячах морпехов, развертывании батарей ЗРК «Patriot» и отправки в зону Персидского залива дополнительной группировки военных кораблей.

Надо ли трактовать этот факт как новую фазу военного давления США на Иран и, возможно ли применение военного сценария в американо-иранском противостоянии?

— Давайте, сначала обратимся к недавней информации из Йемена: «Хуситы заявили, что провели масштабную комбинированную операцию против интервентов в районе Мокхи (город недалеко от западного побережья Йемена). Целью были военные лагеря интервентов, по которым было выпущено одновременно 9 баллистических ракет и 20 дронов-камикадзе».

Думается, что это не были старые советские «Скады», поставки которых в Южный Йемен завершились еще в середине 80-х. Надо полагать, что это были современные иранские ракеты, хотя в этом Тегеран никогда не признается. Неожиданно саудовская коалиция сама объявила, что успешно перехватила только 5 ракет и 2 беспилотника. Это весьма низкий процент перехвата для современных ПВО.

Хуситы радостно рапортовали о чудовищных потерях противника – не менее 350 только погибших, уничтожены военные склады, боевая техника и пр. Конечно, мы помним классический афоризм Бисмарка: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Но, сквозь зубы, большие потери признали и саудиты, которые тут же анонсировали работы по модернизации их радаров специалистами из Британии и Франции. Этот факт, как и чудовищная атака на НПЗ Saudi Aramco, дает повод усомниться в эффективности американских радаров и ЗРК «Patriot», которые прикрывают все военные объекты и базы США.

В случае начала военной операции США против Ирана, ответный ракетный удар последует незамедлительно, а при сомнительной эффективности американских ПВО потери американцев могут оказаться неприемлемыми и для Трампа, и для Пентагона. Поэтому в условиях, начинающейся избирательной кампании в США, президент Дональд Трамп никогда не пойдет на неоправданные военные риски.

— Значит ли это, что надо ожидать дальнейшего нагнетания американского санкционного давления на Иран и новых попыток раскачать внутриполитическую ситуацию в этой стране?

— Санкционный прессинг тоже имеет ограниченный ресурс. США уже почти исчерпали его.

Другое дело, если американцы сумеют, что вполне вероятно, подключить к своей санкционной политике западноевропейских партнеров по Всеобъемлющему соглашению. Тогда экономические проблемы Тегерана приобретут крайне тяжелый, но все-таки не фатальный характер. По мнению большинства экономистов, иранский режим обладает достаточным запасом прочности.

А вот, что касается раскачивания иранской ситуации изнутри силами США и Израиля, то, на мой взгляд, их участие в этом процессе слишком преувеличено. Протесты в Иране по поводу резкого повышения цен на бензин были все-таки стихийными, а сами протестующие выступали не против фундаментальных ценностей ИРИ как государства, а выражали недовольство политикой либералов, возглавляемых президентом Роухани. В конце концов, это Роухани принял «ненавязчивую рекомендацию» МВФ одним «росчерком пера» вдвое увеличить цены на горючее, хотя этот процесс можно было растянуть во времени.

И чем, если не слабостью, можно объяснить беспрецедентный рост контрабанды бензина в Афганистан и Турцию? Очевидно, что в 2021 году иранские либералы уступят власть условным «консерваторам». Но тогда США получат еще более антиамериканский, жесткий и непримиримый Иран.

— Однако обратимся к ситуации в Сирии. Недавно российский министр Сергей Лавров обрушился с резкой критикой на сирийских курдов, обвинив их в нежелании сотрудничать с Дамаском. Что стоит за этим политическим демаршем Москвы?

— Глубокое разочарование в позиции лидеров курдских «Сирийских демократических сил» (SDF). Все понимают, что Москва взяла их под защиту от турецкой операции «Источник мира». В ответ курдские вооруженные формирования должны были признать верховенство Дамаска и стать частью шабихи, т.е. ополчения Народно-демократических сил. Однако этого не произошло. Курдские лидеры по-прежнему ориентированы на США, продолжают принимать от них военную и финансовую помощь и вести боевые действия против турецких ВС и их союзников на севере Сирии.

Все помнят, как курды забросали камнями и «коктейлями Молотова» совместный российско-турецкий военный патруль. Курдская служба безопасности «Асайиш» принесла извинения за это нападение только российскому командованию, дав понять, что их нападения на турецкие патрули и турецкие прокси будут продолжаться.

Заявление Лаврова совпало с визитом в иракский Курдистан вице-президента США Майкла Пенса. А это значит, что США стремятся консолидировать все курдские силы, снова внушая им идею возможности создания курдского государства на территории Ирака и Сирии. Более того, к этому процессу подключаются и другие государства, выступающие против президента Асада.

Буквально на днях, замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели признала, что Израиль предложил курдским боевикам всестороннюю помощь, и они приняли ее. По этому же пути идут Британия и особенно активна Франция. На мой взгляд, угроза развертывания боевых действий между правительственной армией Сирии и курдскими формированиями приобретает вполне зримые черты.

— К Вашим словам – многие арабские СМИ уже пишут о том, что Асад принял план нанесения бомбовых ударов по нефтеносным районам Сирии, где сосредоточены курдские боевики и американские военные…

— Я думаю, что они торопят события. На мой взгляд, боевые действия будут разворачиваться в сирийской провинции Идлиб. Понимаете, «Сирийская национальная армия», т.н. «зеленая пехота», которая является основной ударной силой турецкой операции «Источник мира», занимает позиции, как на западном, так и на восточном берегу Евфрата, именно в провинции Идлиб. Там непримиримые террористы из «Хайат Тахрир аш-Шам» достаточно неожиданно начали боевые действия против протурецких «умеренных сил», прежде всего, против самой мощной группировки «Файлак аш-Шам». Тем самым, террористы бывшей «ан-Нусры», т.е. некогда «аль-Каиды», выступают фактическими союзниками курдских боевиков.

Другими словами, возникает новая сирийская «дуга напряженности» — от Идлиба на западе до Дейр-эз-Зора на востоке. Это совершенно новая реальность, потому что единый, ситуативный, но все-таки противоестественный альянс исламских экстремистов и «демократических» курдов будет действовать, как против протурецких сил, так и против Асада.

-Какова будет реакция на создавшееся положение Дамаска и, главное, Москвы?

— Россия значительно нарастила свое военное присутствие в Сирии, создав военные базы в Кабани и Камышлы. Российский ВКС и сирийский ВВС уже наносят точечные удары по позициям «Хайат Тахрир аш-Шам». Это предвестник того, что в самом обозримом будущем Москва и Дамаск закроют проблему непримиримых террористов на восточном берегу Евфрата.