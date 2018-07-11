Новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе впервые примет саммит альянса

Полноформатный саммит НАТО в этом году пройдет в новой штаб-квартире организации в Брюсселе. Строительство комплекса шло несколько лет и обошлось странам НАТО примерно в 1,2 миллиарда евро.

В 1967 году штаб-квартира НАТО была перенесена из Парижа в Брюссель, предполагалось, что здания, возведенные за несколько месяцев, альянс займет на временной основе. Но в итоге временная мера затянулась почти на полвека. И лишь в 2010 году началось строительство нового комплекса.

Прежний комплекс зданий, который НАТО занимала на северо-востоке Брюсселя с 1967 года по июнь 2018 года, требовал постоянного дорогостоящего ремонта, к тому же количество участников альянса за последние 50 лет выросло почти в два раза — с 15 до 29. «В тот день, когда затопило мой кабинет, я поняла: настало время переезжать», — рассказывала бельгийским журналистам заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в апреле этого года.

Новый комплекс находится от старого всего в 500 метрах. Фактически он расположен по другую сторону бульвара Леопольд III на северо-востоке Брюсселя. Рядом — международный аэропорт Завентем. С высоты птичьего полета комплекс напоминает скрещенные пальцы обеих рук. Полезная площадь комплекса — 250 тысяч квадратных метров, что больше, чем площадь 35 футбольных полей. По словам архитектора Ливена Ванхесте, руководившего проектом строительства комплекса, «новая штаб-квартира НАТО — один из самых хорошо защищенных комплексов в мире». Фасад скрывает бетонные конструкции, которые должны защитить находящихся внутри здания людей в случае предполагаемого внешнего взрыва. Кроме этого, на территории новой штаб-квартиры расположены более 1 тысячи камер видеонаблюдения.

Фактически переезд персонала альянса в новую штаб-квартиру начался лишь в марте 2018 года. По словам помощника генсека НАТО Камиля Грана, каждую неделю переезжали по 250 человек, чтобы обеспечить непрерывность работы альянса. Было перевезено семь километров архивов и 128 тысяч ящиков с вещами и бумагами сотрудников. Это мероприятие обошлось организации порядка в 1 миллион евро.

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