Новая роль Мамеда Зиянова

Бывший министр по извозу южного города Мамед Зиянов давно и прочно закрепил за собой репутацию большого интеллектуала. Он, к примеру, наизусть выучил то, что украшало его длань в виде наколки. А еще, он мог посрамить любого опытного финансиста и экономиста в умении делать бизнес. Правда, бизнес этот был довольно специфического свойства — делался он на те самые деньги, что отпускались ведомству Зиянова из бюджета всего южного города.

В итоге, процветали сам господин Зиянов, его сын, их подельники, а народ попадал в самый настоящий зиян, то бишь в убыток. Но разве такая мелочь могла огорчать столь видного интеллектуала и патриота, как господин Зиянов?! Конечно же, нет. Да и как ему было печалиться, если в прекрасном городе, являющемся столицей страны с флагом цвета неба и спелой пшеницы, на откладываемую копейка к копейке зарплату, для родного сыночки Мамед выстроил офис.

Его стоимость исчислялась миллионами зеленых денег, за пополнением количества которых на личных счетах так охотился весь мир. Ну и кто после этого господин Зиянов? Интеллектуал и патриот, конечно. Правда, в последнее время от него отчаянно отвернулась Фортуна. Раньше он, с братом и подельниками прекрасно работал с сепаратистами, которые воевали со страной, в столице которой Мамед открыл офис для сына.

Но вот с недавних пор, в результате происков спецслужб этой страны, выявились все эти связи и над головой Зиянова сгустились тучи. Замаячила перспектива потери всего нажитого непосильным путем, с дальнейшей отправкой в оздоровительное заведение, пациентов которого лечат через возможность любоваться на небо в клетку. Да и в самом южном городе он стал слышать совершенно неудобные вопросы.

Например, совершенно лишенные уважения к интеллекту и патриотизму Мамеда люди позволяли себе интересоваться у него, куда делись 100 миллионов местных денег, отпущенных на создание Центра надзора за ситуацией на дорогах. Удивительное хамство, я вам скажу! И удивительная же наивность. Неужели вопрошавшие верили в то, что господин Зиянов вот так просто и легко назовет все имена, фамилии, явки, пароли?!

Он и не назвал. Он решил, по совету представителей пишущей братии, предстать в совершенно новом облике. Ребрендинг господина Зиянова подразумевал его позиционирование в облике человека глубоко верующего. Правда, эта затея изначально была провальной. Потому, что все прежние деяния Мамеда шли, мягко говоря, вразрез с его новым имиджем.

Да и теперь, отвечая на прямые вопросы надоедливых бумагомарак, он сообщал, что в мечеть не ходит. Проще говоря, он предлагал всем поверить на слово в то, что человек, с наколкой на руке является не только интеллектуалом и патриотом, но уже и глубоко верующим. А что еще ему остается делать, лишившись прибыльной должности, а с нею и возможности зарабатывать в прежних масштабах?

Вон, гляди же ты, есть, оказывается, немало сомневающихся в талантах Зиянова и задающих неудобные вопросы о природе его сказочного богатства. Совсем очерствели люди, совсем перестали верить в сказки. Так что, приходится Мамеду выкручиваться. Хочешь жить-умей вертеться. Таково, если вкратце, жизненное кредо как самого Мамеда Зиянова, так и ментально и интеллектуально близких к нему людей, еще совсем недавно слывших коллекционерами депутатов и певиц из южного города.