Новая находка турецких археологов

Археологи, ведущие раскопки на месте, где находился храм Артемиды Эфесской, тот самый, сожженный Геростратом, обнаружили не менее полусотни античных статуй. Само сооружение было украшено скульптурами Праксителя, известными сегодня лишь по поздним римским копиям.

По мнению руководителя работ профессора археологии Орхана Бингёля число находок будет увеличиваться. «Это точно не последние. Мы ведь одновременно ведем работы в Стамбуле и в Айдыне, и предполагаем, что в ближайшее время нас ждут не менее значимые открытия», — уверен он.

Фундамент храма был вскрыт лишь в двадцатом веке. В настоящее время на месте храма стоит единственная колонна, которую сумели восстановить из обломков.

Источник: Euronews