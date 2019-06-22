Новая идентичность бренда и концерт Azercell

21 июня Azercell вступил в новую эру в своей деятельности и раскрыл общественности новую идентичность бренда и корпоративный логотип на мероприятии, которое состоялось 21 июня в Центре Гейдара Алиева при участии государственных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса и СМИ.

Также в парке Центра Гейдара Алиева компанией Azercell был организован концерт «Rəqəmsal Səma Altında” со свободным входом для всех желающих, с участием таких известных исполнителей, как Эмин Агаларов, Зульфия Ханбабаева, Нигяр Джамал, Чингиз Мустафаев, Эльнара Халилова и Эльшад Хосе, сообщает Тренд.