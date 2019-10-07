Новая фаза торговой войны ударила по цене нефти

Торговая война перекидывается на Европу, и это обстоятельство оказало негативное влияние на нефтяные биржи.

Администрация президента США Дональда Трампа запустила новый виток торговой войны со странами Старого Света — куда более серьезный, чем предыдущие. В ближайшее время американцы проведут через Всемирную торговую организацию крупнейший в ее истории пакет 25-процентных импортных пошлин. Под нее попадут сотни европейских товаров, в частности, ирландский и шотландский виски, одежда из Великобритании, отдельные виды промышленного оборудования из Германии, некоторые виды кофе, сыров, оливкового масла, замороженного мяса, а также печенья, фруктов, моллюсков, продуктов из свинины, масла и йогуртов из разных стран Евросоюза.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что ВТО на прошлой неделе разрешила США ввести пошлины на европейские товары общей суммой в 7,5 млрд. USD как ответную меру на незаконное субсидирование ЕС международного консорциума Airbus SE, производящего одноименные самолеты, основная доля в котором принадлежит Франции. При этом перечень каких товаров ВТО не определила, так что США может выбирать любую европейскую продукцию. Также отмечается, что ВТО дала право США вводить пошлину размером до 100%, но пока Америка воздержалась от таких «драконовских» мер, так как хочет решить вопросы, связанные с авиастроением, что называется, «полюбовно». Таким образом, можно считать, что Трамп использует свою любимую тактику, широко применяемую им в тот период, когда он занимался бизнесом, – надавить на партнера по переговорам до их начала, чтобы он потом был более покладист.

«Новый виток торговой войны уже влияет на нефтяные биржи. В пакет товаров, на которые будут распространяться пошлины, вошли сотни знаковых европейских товаров, включая вина, сыры, мясные и молочные продукты — и даже британские свитера и немецкие ножи. Причина — конкуренция между двумя крупнейшими в мире производителями самолетов, европейским Airbus и американским Boeing, которая усугубилась из-за серьезных проблем у последнего. На этом фоне стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 — до $57,47 за баррель», — сказал «Зеркало» руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. Отмечается, что такое снижение наблюдается впервые с 3 сентября 2019 года.

По словам экономиста, это означает, что мировая торговая война вступает в новую фазу и в данном контексте глобальный экономический рост замедлится в 2020 году, наряду с этим увеличится волатильность на стратегических рынках. «Таким образом, торговые войны создают прочную основу для нового глобального экономического кризиса,- уверен специалист. — Между тем цены на нефть важны для Азербайджана, с точки зрения поступающей в страну валюты.

Доля сырой нефти в экспорте нашей страны составляет 81%, включая нефтепродукты этот показатель достигает 90% экспорта. При этом, несмотря на то, что заложенная в государственном бюджете текущего года стоимость барреля составляет 60 долларов, реальная средняя цена нефти по-прежнему превышает эту отметку. Тренды последующих трех месяцев лишены каких-либо положительных ожиданий».

Байрамов указал, что фискальная «красная линия» при подходе к нефтяным ценам находится для нас в пределах 60 долларов, а монетарная остается на отметке 50 долларов за баррель. Снижение цены нефти ниже этих отметок чревато серьезными рисками, и принимая во внимание приведенные обстоятельства падение индексов «черного золота» нежелательно для Азербайджана. Ведь если цены на нефть продолжат падать, это приведет к укреплению доллара на мировом рынке, увеличению спроса на инвалюту в Азербайджане. «В любом случае, мировая торговая война не сулит ничего хорошего для развитых и развивающихся стран», — подытожил экономист.

В свою очередь глава Центра экономических исследований и приглашенный профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу сообщил, что в первую неделю октября цена нефти побила минимумы впервые с июля текущего года. «Несмотря на пятничный рост (1,1%) по итогам недели индексы «черного золота» упали на 5,7%. «Последний раз Brent торговалась на Лондонской бирже по цене 58,11 долларов, — сказал Ибадоглу. — Эта цена ниже заложенных в бюджете 60 долларов за баррель. Если индексы продолжат падение, Государственный нефтяной фонд останется без прогнозируемых поступлений».

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену нефти, является понижение совокупного спроса ведущих экономик мира из-за торговой войны между США и Китаем, а теперь и нового витка торговой войны между США и Европой, считает профессор.