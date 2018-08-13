Новая баллистическая ракета от Ирана

Иранские военные в понедельник, 13 августа, представили баллистическую ракету нового поколения Fateh. «Ничто не остановит эту ракету», — передает агентство Tasnim слова министра обороны Ирана Амира Хатами.

Хатами отметил, что новая баллистическая ракета малой дальности была «на 100 процентов произведена в Иране». Технические характеристики ракеты не раскрываются, но, по словам главы оборонного ведомства, ракета обладает «маневренностью» и «высокой точностью наведения». Согласно данным Центра стратегических и международных исследований США, максимальная дальность полета предыдущего поколения баллистических ракет составляла от 200 до 300 километров.

Исnочник:DW/

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| 2018-08-13T22:55:23+00:00 14 августа 2018, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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