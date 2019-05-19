Новак анонсировал начало прокачки чистой нефти по «Дружбе» в Польшу

Прокачка чистой нефти из России по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется 20 мая. Об этом заявил в воскресенье, 19 мая, глава Минэнерго России Александр Новак.

«В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши. Что качается южного направления, там идет нормализация ситуации. В течение нескольких дней ожидаем, что кондиционная нефть поступит на границу Словакии», — цитирует Новака «РИА Новости».

Ранее в этот же день белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что проект «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками российской нефти согласован и направлен для подписания вице-премьеру России Дмитрию Козаку.

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыла схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Загрязненными оставались еще две ветки «Дружбы».