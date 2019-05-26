Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион

Китайский художник Гуо О Донг организовал аукцион для продажи своей работы Persistence of Chaos («Постоянство хаоса»), которая представляет собой ноутбук, зараженный самыми опасными компьютерными вирусами. Об этом сообщает The Verge.

По информации издания, компьютер от Samsung поражен программами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Dark Tequila и BlackEnergy. Общий ущерб, нанесенный ими, Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов, пишет lenta.ru.

В то же время ноутбук безопасен для данных его владельца, пока не подключен к Wi-Fi или какому-либо другому устройству через USB.

Итоги аукциона будут известны 27 мая. Уточняется, что последняя ставка от потенциального покупателя составила более 1,2 миллиона долларов.