Norwegian Air разозлил женщин

Требования авиакомпании Norwegian Air, запрещающие стюардессам носить обувь на плоской подошве без справки от врача, разозлили женщин. Об этом в среду, 17 апреля, сообщило издание Independent.

Также возмущение вызвали требования к бортпроводницам в обязательном порядке делать макияж, носить не более двух колец на руке и запрет на украшения с религиозными мотивами.

«Навязывать сотрудницам каблуки и макияж — это уже слишком. Мы возвращаемся в 1950 год, и это унизительно», — заявила изданию представительница норвежской Рабочей партии (РП) Анетт Треттебергстюен.

В авиакомпании заявили, что подобные нормы существуют во всех авиакомпаниях мира.