Норвежским наркоманам выдадут бесплатный героин для повышения качества жизни

Жители Норвегии, страдающие наркотической зависимостью, будут бесплатно получать героин. Таким образом правительство страны намерено повысить качество жизни населения.

Пилотная программа, в которой примут участие 400 наркоманов, заработает в стране в 2020 году.

Как отмечает газета The Independent, власти пока не определились по какому принципу будет проходить отбор участников эксперимента, а также какое количество героина сможет выписать врач.

По словам министра здравоохранения Норвегии Бенти Хой, свободный доступ к наркотикам позволит снизить смертность от передозировки. Кроме того, это поможет снизить преступность.

В прошлом году в Норвегии прошел референдум по декриминализации наркотиков, в ходе которого большинство граждан поддержали это решение.

Вместе с тем, «легкие наркотики» остались в стране под строгим запретом.

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