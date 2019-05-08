Норвежский министр посоветовала всем пить, курить и есть мясо

Назначенный 3 мая новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью радиостанции NRK, заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо «столько, сколько хочется».

«Я не собираюсь быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить. Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках), но люди, как правило, знают, что полезно, а что нет», — сказала она.

«Я думаю, что многие курильщики чувствуют отвращение (при виде картинок о вреде курения на пачках сигарет). Я думаю, что это глупо. Хотя курение — вредная привычка, взрослые должны сами решить, что им делать», — сказала Листхёуг.

Листхёуг — одна из популярнейших норвежских политиков, известна своими неоднозначными высказываниями по многим поводам.

| 2019-05-08T23:13:17+00:00 9 мая 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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