Норвежский министр посоветовала всем пить, курить и есть мясо

Назначенный 3 мая новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью радиостанции NRK, заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо «столько, сколько хочется».

«Я не собираюсь быть духовным наставником или рассказывать людям, как они должны жить. Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят. Власти рады проинформировать (о вредных привычках), но люди, как правило, знают, что полезно, а что нет», — сказала она.

«Я думаю, что многие курильщики чувствуют отвращение (при виде картинок о вреде курения на пачках сигарет). Я думаю, что это глупо. Хотя курение — вредная привычка, взрослые должны сами решить, что им делать», — сказала Листхёуг.

Листхёуг — одна из популярнейших норвежских политиков, известна своими неоднозначными высказываниями по многим поводам.