Норвегия имеет доказательства российского вмешательства в работу навигационных систем

Норвегия получила электронные доказательства того, что Россия создавала помехи в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО, и потребовала у Москвы объяснений, заявил в понедельник министр обороны Норвегии, сообщает Голос Америки.

В ноябре Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что Россия вмешивалась в работу GPS-сигналов до и во время учений, что также отразилось на навигации гражданского воздушного трафика в Арктике.

И Норвегия, и Финляндия выразили России протест, однако Москва отвергла обвинения. «Россия просила представить доказательства. Мы их представили», – сказал журналистам министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, добавив, что доказательства представляют собой измерения, отражающие помехи в работе сигнала.

«Россия сказала: «Спасибо, мы свяжемся с вами, когда наши эксперты изучат эти данные». Получить от России такой ответ – позитивное событие, – отметил он. – Чтобы быть соседом России, требуется терпение».

| 2019-03-18T23:28:17+00:00 19 марта 2019, 02:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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