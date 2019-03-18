Норвегия имеет доказательства российского вмешательства в работу навигационных систем

Норвегия получила электронные доказательства того, что Россия создавала помехи в работе навигационных систем GPS во время недавних учений НАТО, и потребовала у Москвы объяснений, заявил в понедельник министр обороны Норвегии, сообщает Голос Америки.

В ноябре Норвегия и Финляндия высказали подозрения, что Россия вмешивалась в работу GPS-сигналов до и во время учений, что также отразилось на навигации гражданского воздушного трафика в Арктике.

И Норвегия, и Финляндия выразили России протест, однако Москва отвергла обвинения. «Россия просила представить доказательства. Мы их представили», – сказал журналистам министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, добавив, что доказательства представляют собой измерения, отражающие помехи в работе сигнала.

«Россия сказала: «Спасибо, мы свяжемся с вами, когда наши эксперты изучат эти данные». Получить от России такой ответ – позитивное событие, – отметил он. – Чтобы быть соседом России, требуется терпение».