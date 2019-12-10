Нормандский саммит – прорыва не получилось

Долгожданная встреча «нормандской четверки» по урегулированию украинского конфликта состоялась. Несмотря на то, что официальный Киев настаивает на том, чтобы в рамках этого формата также принимала участие американская сторона, тем не менее, против этого выступают остальные три страны. Тут еще нужно добавить и сложные отношения между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Возможно, европейцы согласились бы, если бы главой Белого Дома, был человек, приближенный по полит-экономическим вопросам к Макрону и Меркель, но Дональд Трамп политик иного разлива, а потому им не по пути.

Говоря об итогах встречи в рамках «нормандской четверки», украинский политолог Евгений Магда, отметил, что встреча 9 декабря в Париже стала первой за три года.

«Ангела Меркель и Эммануэль Макрон говорят о серьезном прорыве, но я более скептичен. Хочу сказать, что Владимир Зеленский отстаивал интересы Украины, а Владимир Путин продолжает настаивать на российских требованиях к официальному Киеву. Решения Нормандского саммита не будут иметь обязующих последствий для его участников. Конечно, хотелось бы увидеть реальный обмен пленными, реальное прекращение огня на Донбассе, но у меня пока нет оптимизма в этом вопросе», — подчеркивает аналитик.

Говоря о встрече Путина и Зеленского, а также, какое впечатление эта встреча создала, Магда сказал, что вряд ли можно сказать, что отношения улучшились.

«Путин заявил, что отношения между Россией и Украиной потеплели. Вряд ли это так. Позиция Кремля не изменилась: там видят Украину в подчиненном себе положении, с чем в Украине, безусловно, не согласятся. Не вижу оснований для быстрого потепления отношений», — сказал он.

По его словам, диалог о транзите газа в ЕС создает возможности для сотрудничества в энергетической сфере, но вряд ли снимает с повестки существующие противоречия.

«Уверен, что ни один украинский политик, стоящий на страже интересов нашей страны, не забывает о жертвах и разрушениях, которые принесла российская агрессия», — считает он.

Политолог также сказал, что 12 декабря пройдет заседание Европейского Совета, где Меркель и Макрон расскажут об итогах Нормандской встречи.

«Процедура внутри ЕС предполагает принятие решений консенсусом. Не вижу оснований говорить о снятии санкций с России, даже об их ослаблении, но и об усилении санкционного давления речь тоже не идет.

Мы живем в непростом мире, где рассчитывать стоит прежде всего на себя, поэтому европейские государства преследуют в отношениях с Россией свои интересы. Но снять санкции до прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине Крыма они не смогут – это не позволяет политическая культура Запада», — резюмировал он.