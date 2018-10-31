Nord Stream 2 построил более 108 километров «Северного потока — 2»

Строительство «Северного потока-2» идет полным ходом, в настоящий момент уложено более 108 километров трубопровода. Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава OMV Райнер Зеле.

«Реализация проекта («Северный поток-2″ — ред.) идет в соответствии с графиком и в рамках бюджета. Мы (OMV — ред.) уже предоставили финансирование в размере 531 миллиона евро. Строительство идет полным ходом, уже уложено более 108 километров газопровода», — сказал Зеле в ходе пресс-конференции для журналистов.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать «Северный поток-2» суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.

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