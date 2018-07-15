Ночное ЧП: автомобили провалились в просевшую в Баку дорогу

В Баку просела дорога, глубина проседания составляет примерно четыре метра, общая площадь — 150 квадратных метров.

Согласно сообщению на странице Государственного агентства «Автомобильные дороги Азербайджана» в Facebook, происшествие зарегистрировано на улице Джалила Мамедгулизаде в Насиминском районе столицы, рядом со строящейся станцией метро. Во время проседания участка дороги по нему проезжали два автомобиля, которым нанесен значительный ущерб.Местные жители, во избежания дальнейших ЧП, обвели место происшествия запрещающими знаками и сообщили полиции.

Причины происшествия выясняются. На месте работают представители соответствующих структур.

Отметим, что накануне днем на этой дороге проводились земельные работы для прокладки трубопровода.

Последний случай проседания дороги в Баку произошел первого мая в том же Насиминском районе, на улице Гасана Алиева.

Тогда у края дороги в асфальте образовалась яма общей площадью один квадратный метр и глубиной один метр.

Государственное агентство «Автомобильные дороги Азербайджана» сообщило, что проседание асфальта стало следствием подмыва из-за грунтовых или канализационных вод (sputnik.az).