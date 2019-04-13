«Ночь мстителей»: весь мир охватил ажиотаж , Баку – не исключение!

Эту премьеру ждет весь мир. Фанаты «Мстителей» считают дни и часы. Различные сайты полны спойлерами и информацией, но создатели картины героически молчат – никто не знает, что будет по итогам рекордных для «Мстителей» 182-х минут.

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники разрабатывают план, который должен помочь им противостоять могущественным действиям главного разрушителя – Таноса. У них нет права на ошибку.

На предзаказах билетов во всем мире «Мстители: Финал» уже собрали 257 000 000 долларов. Специалисты полагают, что итоговый «бокс-офис» составит около 2 000 000 000 долларов США.

При этом некоторые эксперты прогнозируют первый миллиард долларов в мировом прокате в течение первых дней после старта новых «Мстителей».

Ажиотаж от предстоящей премьеры громаден настолько, что билеты на первые сеансы уже полностью раскуплены во многих странах, при этом некоторые кинотеатры намерены демонстрировать «Мстителей» круглосуточно.

А что же в Баку?

Как выяснилось, мы ничем не отстаем от всей планеты. Готовится грандиозная вечеринка в честь премьеры, о чем # детально рассказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев:

«Специальная вечеринка под названием «Ночь мстителей» состоится 28 апреля в Park Cinema Flame Towers. Для того, чтобы попасть туда, надо просто купить билет на один из сеансов фильма в Park Cinema Flame Towers, который пройдет вечером того же дня. Три сеанса, один из которых пройдет в IMAX, начнутся в 23:30, еще три – в 02:50.

«Ночь мстителей» начнется в 22:00. Все гости смогут насладиться специальным фуршетом, музыкой, и, что самое главное, встречей с главными героями. В общей сложности, мы ожидаем, что «Ночь мстителей» посетит более 500 гостей», — сообщил Фаталиев.

Представитель киносети также выразил надежду, что поклонники «Мстителей» по достоинству оценят инициативу Park Cinema.

Только в день старта показа новых «Мстителей» в трех кинотеатрах Park Cinema пройдет 20 сеансов фильма. При этом, только Park Cinema предлагает азербайджанским зрителям возможность посмотреть фильмы в формате IMAX 3D.

И еще парочка интересных фактов о предстоящей премьере.

Фильм «Мстители: Финал» задолго до премьеры установил абсолютный рекорд. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за первую неделю на сеансы экранизации комиксов в Северной Америке было продано больше билетов, чем на сеансы фильма «Звездные войны: Эпизод 7 — Пробуждение Силы» — предыдущего рекордсмена билетного оператора Fandango.

В то же время, ведущие букмекерские конторы активно принимают ставки на предстоящий фильм. При этом не исключается, что новая часть «Мстителей» станет последней для одного или нескольких персонажей. Букмекеры считают, что первым погибнет Капитан Америка, Железный человек или Соколиный глаз. Больше всего шансов дожить до конца фильма у Черной вдовы.

Киноманов также интересует перспектива фильма на Оскаре. Букмекеры считают, что фильм могут номинировать в категории «Лучшие визуальные эффекты».