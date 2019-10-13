Нобелевский лауреат рассказал, откуда берется рак

Опасные мутации и связанные с ними раковые опухоли чаще всего возникают в организме человека не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или канцерогенов в еде, а из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме. Об этом заявил Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

«Мы все знаем, что ультрафиолет может вызвать рак кожи, а источники радиации — рак других органов. С другой стороны, никто не верит в то, что ультрафиолет способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь 1% опухолей связан с ионизирующим излучением. Возникает вопрос: откуда берётся рак?» — сказал ученый.

Согласно теории Линдала, все известные медицине случаи рака возникают вследствие естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом, разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. В связи с этим ученый склоняется к мнению о невозможности полностью победить рак. Он поясняет, что организм не может функционировать без кислорода и воды.

При этом Линдал отмечает, что можно разработать препараты для более эффективной и безопасной борьбы с онкозаболеваниями.

В частности, он порекомендовал всем курильщикам полностью отказаться от табака или хотя бы перестать курить одну сигарету за другой, так как вещества, присутствующие в дыме сигарет, действуют на клетки примерно так же, как агрессивные формы кислорода, и столь же сильно способствуют развитию мутаций.