Низкий старт украинской власти

Украина начала жить с новым правительством, которое сформировала новая Верховная рада. Вообще начиная с четверга 29 августа многое в стране начинается со слов новое, новая, новые.

Первое заседание украинского парламента продолжалось 16 часов, были решены не только внутрипарламентские кадровые назначения, определен состав кабинета министров, но и принято более 70 законов. Многие из них затрагивают статьи конституции, поэтому первая сессия продолжалась всего два дня. Новая сессия начнет работу в начале сентября.

По конституционным нормам изменения в Основной закон вносятся на двух сессиях парламента и после положительного решения Конституционного суда. В отношении принятого закона об отмене депутатской неприкосновенности положительное решение высшего судебного органа и Венецианской комиссии уже есть. Осталось проголосовать его конституционным большинством Верховной рады, которое составляет 300+ голосов.

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента как неотложный законопроект об импичменте президента. Такая норма описана в конституции, но, несмотря на многочисленные обещания предыдущих президентов, не был рассмотрен ни один соответствующий законопроект. Другими словами, отсутствовал механизм реализации импичмента.

Сейчас положение изменилось. В первом чтении законопроект рассмотрен и принят, а дальше процесс пойдет, как предусмотрено конституцией. Эти два закона: об отмене депутатской неприкосновенности и об импичменте приняты как выполнение предвыборных обещаний кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Что касается нового украинского правительства, то эксперты и обозреватели отмечают два важных обстоятельства. Во-первых, технократический характер кабинета. Практически все министры не имеют политического background. Предполагается, что политическое прикрытие и определение направлений деятельности будут осуществлять президент и парламентское большинство.

Во-вторых. Большинство министров по административным понятиям очень молоды. Премьер-министру Алексею Гончаруку 35 лет, самому молодому министру 28. При этом они все имеют хорошее образование, некоторые работали с иностранными серьезными учреждениями и не новички в управлении. Практически все работали в министерствах или тесно с ними сотрудничали. Есть опыт бизнеса и весьма успешный.

Президент Зеленский не случайно хотел сформировать технократический кабинет и тем самым избежать коллизий, являющиеся характерной чертой украинской политики всех лет независимости. Это политические амбиции премьер-министров, входящие в противоречие с тактикой и стратегией президентов.

Из всех кандидатов на пост главы правительства наряду с компетентностью и опытом управления фактор отсутствия политических предпочтений оказался ключевым в выборе кандидатуры Гончарука.

Примерно таким же образом выдвигались и другие кандидатуры на должности министров.

Отметим что по президентской квоте, как определено конституцией, министром иностранных дел был назначен Вадим Пристайко. Он на дипломатической работе с 1997 года. В 2012-2014 гг. работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 он возглавлял миссию Украины при НАТО.

Новый министр известен как сторонник прозападного курса Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Представляется, что будет сделан больший упор на европейский вектор. По крайней мере, до своего назначения Пристайко больше говорил о Европе. Хотя реальная ситуация может заставить его несколько изменить свои взгляды.

Министром обороны стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк. Он бывший руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны, учился в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, а также в Оксфордском университете. Ему 44 года.

Горячие дискуссии вызвало назначение Арсена Авакова министром внутренних дел. Фактически это переназначение, так как он этот пост занимал и в предыдущем правительстве Владимира Гройсмана.

У Авакова очень неоднозначная репутация и именно с этим связаны серьезные опасения за возможное реформирование органов внутренних дел. С другой стороны, президент должен получить контроль над спецслужбами и здесь надо быть очень осторожным, чтобы не расшатать ситуацию в воюющей стране.

Есть все основания полагать, что надолго Аваков в должности не останется. Об этом сказал глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия. «Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович (Аваков — авт.) временно остается (в должности министра внутренних дел — авт.). Под персональную ответственность президента».

Арахамия объяснил, что причина отсрочки отставки Авакова — «переходный период». «Так в бюджетном процессе нужен «переходный период», поэтому Оксана Маркарова (министр финансов — авт.) остается.

По словам Арахамии, этот переходный период в случае Авакова может продолжаться полгода и за это время он должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, в свою очередь, «должны начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять реформу, которую нам обещали».

Президент Зеленский уже внес в Верховную раду проект закона о выведении Национальной гвардии из системы МВД и подчинении ему непосредственно как верховному главнокомандующему. Это важный шаг по разборке слишком большой системы внутренних дел, которая дала возможность Авакову в определенной мере диктовать свои условия.

В целом новое правительство Украины получило теплые отклики в деловой западной прессе. Экономические заявления премьер-министра Гончарука были широко цитированными западными деловыми изданиями. Так британская газета The Financial Times приводит его слова, что «Мы должны расти не на 2-3% ВВП, а минимум на 5-7%». Агентство Reuters отмечает, что украинское правительство концентрируется на экономических реформах.

В интервью, которое дал президент Зеленский по случаю 100 дней у власти он отметил, что коррупция на таможне уменьшилась в десятки раз. «Они просто не знают, кому давать, а те боятся брать, так как наказание неотвратимо». В результате в летние месяцы сильно увеличились поступления средств от таможни в бюджет. В этом же интервью президент обещал, что до конца года таможня будет реформирована и в ней будет убита коррупция.

По мысли новых людей во власти и кабинете министров коррупция является главной болезнью Украины, и борьба с ней будет комплексная и жесткая. Это предполагает глубокое реформирование всей правоохранительной системы и судебной ветви власти. Без этого невозможен приток иностранных инвестиций и возвращение в страну национального капитала.

Нужно завершить процесс приватизации, но без гарантий частной собственности серьезный инвестор в страну не придет. Это очень сложная задача, встречающая сильнейшее сопротивление как внутри страны, так и за ее пределами. Однако другого пути нет.

В целом украинская власть берется за быстрое реформирование страны, так как все понимают, что огромный кредит доверия не вечен и должен подкрепляться конкретными делами.

В парламент внесены новые законы, которые должны вывести страну на путь развития. Однако самый лучший закон не поможет, если он не будет исполняться. И в этом состоит важнейший и труднейший вызов украинской власти, которая начала с серьезного старта.