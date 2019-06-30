Ниже некуда

Лето – жаркая пора для абитуриентов, и время подведения определенных образовательных итогов. К сожалению, они совсем не утешительны. Недавно был опубликован отчет научно-статистического анализа результатов вступительных экзаменов в вузы и сузы на 2018/2019 учебный год, а также выпускных экзаменов в общеобразовательных учебных заведениях. Согласно нему более 30% абитуриентов, являющихся выпускниками школ Агсуинского, Хызинского, Астаринского, Дашкесанского, Лерикского, Агдашского, Шабранского, Сабирабадского и Самухского районов страны набрали на вступительных экзаменах менее 100 баллов.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил # о том, высокие баллы преимущественно набирают выпускники центральных школ, а также лицеев и гимназий. Это связано с тем, что туда стремятся брать лучших учителей и учеников.

«Например, возьмем турецкие лицеи, ученики которых нередко побеждают во всевозможных олимпиадах. Там преподают отечественные учителя, учатся дети из нашей страны, но только те, которые прошли предварительный отбор», — говорит эксперт.

Он считает, что такая селекция ни к чему хорошему не приведет. По его словам, когда в классе есть отличники и троечники, первые будут для вторых примером, тем будет к чему стремиться, чтобы достичь их уровня. А когда в одном классе собирают всех отличников, а в другом всех, кто учатся плохо, тут вряд ли появится соревновательный дух.

«Кстати, зачастую возникает вопрос, как поступать с двоечниками. Если оставить двоечника на второй и даже на третий год, ничего не изменится. Но и рисовать ему тройки просто, чтобы он получил аттестат об окончании школы, тоже не дело. Так у школьника не будет стимула учиться, ибо он будет уверен, что все равно получит аттестат. Было бы неплохо применить опыт Швеции где, если школьник получил, скажем, двойку по алгебре, она идет в аттестат, и в итоге он не имеет право подавать документы в технические вузы. Если у него стоит «неудовлетворительно» по биологии и химии, он может забыть о медицинском университете. Но это не мешает ему поступить, скажем, в консерваторию, в университет физкультуры, стать филологом и т.д».

Что касается регионов, то, по словам Н.Исрафилова, действительно во многих из них абитуриенты показывают низкий уровень знаний. Он заявил, что нужно разбираться в том, почему это происходит, проводить исследования на данную тему.

«Раньше ситуация с образованием в регионах не была такой плачевной. Надо понять, что произошло и как это исправить. При министерстве образования имеется институт образования, в котором более 100 сотрудников, они и должны изучать эту проблему. Но, похоже, что они занимаются только вопросами куррикулумов. Может ли кто-то вспомнить, чтобы ими были выдвинуты какие-то предложения и высказаны мнения по тому или иному вопросу?»,- отметил эксперт.

По его словам, во многом проблемы с образованием в регионах обусловлены тем, что туда едут преподавать в основном менее квалифицированные педагоги.

«Сейчас прием на работу педагогов осуществляется следующим образом: если учитель набрал высокие баллы, он может остаться преподавать в столице, если чуть ниже, его направят в Сумгайыт. Учителя с самыми низкими показателями едут на работу в регионы.

С таким подходом удивляться результатам, в общем-то, не приходится. В советское время подход был иным: тех, кто жили в районах, после учебы посылали обратно, чтобы те там же работали».

Как говорит Н.Исрафилов, в регионах есть школы, выпускники которых уже много лет не поступали в вузы, что говорит о плохом качестве образования в этих средних учебных заведениях. А ведь в советское время много талантливых ученых, актеров, писателей были именно выходцами из регионов. Были среди них и народные учителя СССР.

По его словам, сто баллов и менее – это очень низкий показатель, и он должен быть, по крайней мере, удвоен.

«Но если говорить о баллах в целом, то очень высокий балл не обязательно свидетельствует об отличных знаниях. При сдаче тестов всегда может присутствовать элемент случайности, абитуриент может ответить наугад, и оказаться прав. Стоит постепенно начать отказываться от тестовой системы, и, похоже, процесс уже пошел».

Эксперт отметил, что сейчас в вузы поступают больше не за счет знаний, полученных в школе, а благодаря занятиям с репетиторами. Раньше только в столице нанимали репетиторов, сейчас по всей стране. Так, из Набрани школьники ездят на частные уроки в Худат.

«Но далеко не у всех в сельской местности есть деньги на эти цели. Во многих многодетных семьях с трудом находят средства на покупку школьных принадлежностей для детей. Это уже социальный вопрос.

К тому же, в сельской местности семья пасет скот, работает на поле, и там чаще нужны рабочие руки, чем человек с дипломом вуза. Высшее образование и не должно быть у всех поголовно, сейчас просто мода на него. Однако надо развивать систему профтехобразования»,- говорит он.

Нужно не только давать знания, но и чтобы учащийся приобретал навыки и умения. У нас ограничиваются только первым, подчеркивает Н.Исрафилов. Это касается и профессионально-технического и высшего образования.

«В СССР на третьем курсе педагогического вуза мы уже преподавали в школах, и после окончания учебы приходили в школу готовыми учителями. Заводы, фабрики брали шефство над профтехучилищами и вузами. Сейчас учащиеся знают только теорию, а нужна еще и практика. Но также необходимо открывать больше рабочих мест по всей стране, чтобы уже вскоре после окончания учебы, выпускники могли найти работу»,- сказал эксперт.