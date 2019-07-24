Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру

Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила телекомпания NHK.
Это связано с ухудшением финансового состояния компании: операционная прибыль от основной деятельности упала за прошлый финансовый год на 40%, падают показатели продаж в Европе и США. Сокращения коснутся, в основном, зарубежных заводов компании.
В мае этого года сообщалось о планах компании сократить 4800 человек. Очевидно, эта цифра была увеличена вдвое, чтобы сократить расходы и оптимизировать положение компании. Как сообщает телекомпания, рассматриваются также планы сокращения производственных линий.
После серии скандалов и ареста экс-главы компании Карлоса Гона автоконцерн вынужден перестраивать внутреннюю структуру с целью придания ей большей прозрачности и эффективности. (РИА  Новости)
| 2019-07-24T07:59:08+00:00 24 июля 2019, 09:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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