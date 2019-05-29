Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение Fiat Chrysler

Руководство автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi ведет обсуждение недавнего предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая тема поднималась и была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.

27 мая Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложил компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе — 50% на 50%. Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай позднее также указала, что правительство поддерживает планы компании.

| 2019-05-29T08:05:12+00:00 29 мая 2019, 10:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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