Nissan, Renault и Mitsubishi обсуждают предложение Fiat Chrysler

Руководство автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi ведет обсуждение недавнего предложения компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая тема поднималась и была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.

27 мая Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложил компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе — 50% на 50%. Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай позднее также указала, что правительство поддерживает планы компании.