Никто не захотел становиться мэром российского города

В Миассе (Челябинская область) на конкурсе по выборам главы города наблюдается отсутствие кандидатов. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу собрания депутатов Миасского городского округа.

«В принципе, это нормальная ситуация, так как все ждут до последнего. Документы принимаются до 20 августа включительно», — говорится в сообщении.

За последние 10 лет в Миассе сменилось около десятка руководителей города, некоторые из них были арестованы. «Сложившаяся ситуация напоминает анекдот, который любят повторять в политтусовке Южного Урала: «Ищу работу мэром. Миасс не предлагать»», — пишет издание.

В начале июля городское собрание отказалось утвердить нового градоначальника: в ходе закрытого голосования 12 из 23 присутствующих испортили бюллетени, передает lenta.ru.

15 мая бывший глава Миасса Геннадий Васьков был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств на покупку здания под детский сад.

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