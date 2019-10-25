Никто не обещает, что реформы будут легкими

В среду президент Азербайджана принял ряд важных политических и экономических решений. Думаю, о чем будет идти речь, наши читатели поняли. Естественно о кадровых перестановках, оптимизации госструктур и о многом другом, что сделали несколько предыдущих дней, возможно, самыми запоминающимися в 2019 году.

После речи президента Азербайджана 15 октября, было понятно, что развязка внутриполитических процессов близка, но никто не предполагал, что все произойдет так быстро. Причем в самой неожиданной форме. Уже в понедельник президентом страны были отправлены на пенсию два вице-премьера. Ни Али Гасанов, экс-председатель госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, ни глава исполнительной власти города Баку, Гаджибала Абуталыбов не были рядовыми чиновниками все это время. Они были одиозными личностями, которые имели влияние и власть на определенные слои населения.

Но их черед пришел, и президент распрощался с ними. Событие — громкое. Правда, эти люди в последние годы растеряли свое былое влияние в иерархической лестнице отечественного чиновничьего истеблишмента, хотя в лучшие свои годы, они были фигурами достаточно влиятельными.

Наиболее запоминающимся из прощальной встречи с ними было заявление президента: «Считаю, что представленные во власти люди, достигшие пенсионного возраста, во всяком случае, кому больше 70 лет, наверное, последуют вашему примеру. Во всяком случае, я надеюсь на это». Стрела была выпущена. Президент четко дал понять всем остальным засидевшимся кадрам, что пора уступать место новым людям.

Уже на утро, после этого заявления президента, все СМИ и общественность ждали новые назначения и увольнения. И, естественно, самой влиятельной личностью, вокруг которой крутились вопросы – был Рамиз Мехтиев. Эпохальная личность, которая внесла свою лепту в историю Азербайджана. Безусловно, к этому тезису можно относиться по-разному, но никто не может оспорить его роль в истории становления Азербайджана в самый сложный, экзаменационный период истории.

Но времена меняются. Меняются стратегии, цели, внешнеполитическая расстановка сил, некоторые геополитические центры слабеют, другие, наоборот, усиливаются, в условиях современных технологий события развиваются с неимоверной скоростью. Нужно идти в ногу с современными геополитическими вызовами. Причем нужно сказать, привычная методология борьбы, войны, оккупации, захвата вообще не работают.

Президенту нужен новый глава аппарата, который сможет выстраивать доверительные отношения между главой государства, как с внешними игроками, так и сможет балансировать в растущем противоборстве внутриполитических элит. На самом же деле на это можно смотреть с ракурса смены эпохи традиционных политических партий, эпохи классических политиков, эпохи восприятия информационных технологий. С другой стороны государству необходимы новые кадры, которые выведут Азербайджан на качественно иной уровень развития.

Еще одним важным событием дня реформ стала глубокая оптимизация экономических госструктур. Так Министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества, Госагентство по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком включены в структуру Министерства экономики, министром же этого суперведомства стал Микаил Джабаров.

Начнем с того, что ненефтяной сектор Азербайджана сильно хромает и его нужно поднимать. В первую очередь путем развития в стране средней и мелкой предпринимательской деятельности, которая в свою очередь посредством налогов даст ощутимые бюджетные поступления.

Но для этого нужен единый стратегический путь экономического развития. Он у нас в лице «дорожной карты» есть, но для его осуществления, нужны фундаментальные экономические и структурные реформы.

Сейчас Микаил Джаббаров получил полный карт-бланш от президента, он может и стратегически планировать экономику и при этом собирать налоги. Было бы, наверное, логично, если бы к «суперведомству» присоединена была еще и госкомтаможня для полного контрольного пакета над всей экономической активностью страны.

Следующие несколько лет будут не простыми с финансовой точки зрения, так как Азербайджан должен будет возвращать достаточно серьезные внешние долги. Причем нужно отметить, что это не долги государства, а долги госкорпораций. В условиях низких цен на нефть, вернуть займы Азербайджану и при этом сохранить внутреннюю финансовую стабильность, будет не просто. Без экономической активности и налоговых сборов из ненефтяного сектора будет сложно, а потому для начала нужно создать благоприятные условия для предпринимательства, чем и, скорее всего, будет заниматься министр.

Новому ведомству отдали сразу несколько принципиально важных отраслей экономики, таких как комитет по вопросам имущества и госагентство по антимопольной политике. У государства есть огромное количество «мертвых» активов, которые нужно будет либо продать, либо приватизировать, главное, чтобы они приносили доходы.

Структурные и кадровые реформы президента Азербайджана на этом не заканчиваются, скорее только начинаются. Реформы – это всегда тяжелый, сложный, болезненный процесс, который не сразу дает положительные результаты. И никто не обещал, что этот процесс будет легким. Наоборот может даже на каком-то этапе будет еще сложнее, но куда важнее, что страна встала на тропинку поиска подходящей экономической модели, при которой заработают простые, но одновременно сложные механизмы экономического развития.

Сегодня все хотят жить как в европейских странах, но Европа пришла к этому успеху, пройдя сложный этап развития, пережив две мировые войны. Азербайджан только лишь начинает меняться. Будет сложно, но лучше двигаться, искать новые модели, обновляться, становиться сильнее, чем просто сидеть и ждать, когда нефть закончится, чтобы потом начать думать, как быть дальше. У страны есть огромный потенциал для экономического роста и становления наравне с удачными экономиками за относительно короткий срок. Главное, не бояться и действовать, потому что, как говорил президент, «альтернативы реформам – нет».