Никто не может быть выше международного права

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу жестко осудил заявление госсекретаря США Майка Помпео по легализации еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Агентство Анадолу.

«Заявления властей США относительно еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан не имеют юридической силы с точки зрения международного права. Ни одна страна не может быть выше международного права. Позиция силы недопустима. Принцип «будет так, как я сказал» юридически не состоятелен», — написал Чавушоглу в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США более не считают еврейские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордана незаконными.

Администрация президента США Дональда Трампа решила изменить политику Барака Обамы в отношении еврейских поселений на Западном берегу, сказал Помпео.

По его словам, прежний подход США к этой проблеме является неэффективным.

Прежние заявления Вашингтона о еврейских поселениях были непоследовательными: 39-й президент США Джимми Картер считал, что они не соответствуют международному праву, а 40-й президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути, отметил Помпео.