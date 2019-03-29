Николас Кейдж подал заявку на брак и через четыре дня решил ее аннулировать

Голливудский актер Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака, которую он подал только четыре дня назад. Как передает РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ

По данным ресурса, 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке в субботу оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса. Но уже в среду Кейдж снова явился в суд и потребовал аннулировать заявление.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что во время подачи заявления Кейдж был сильно пьян и обвинял девушку в намерении «забрать все его деньги». «Малыш, я тебя об этом не просила», — спокойно отвечала подруга.