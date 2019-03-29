Николас Кейдж подал заявку на брак и через четыре дня решил ее аннулировать

Голливудский актер Николас Кейдж обратился в суд с просьбой аннулировать заявление на регистрацию брака, которую он подал только четыре дня назад. Как передает РИА Новости, об этом сообщает портал TMZ.
По данным ресурса, 55-летний актер и его избранница визажист Эрика Койке в субботу оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса. Но уже в среду Кейдж снова явился в суд и потребовал аннулировать заявление.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что во время подачи заявления Кейдж был сильно пьян и обвинял девушку в намерении «забрать все его деньги». «Малыш, я тебя об этом не просила», — спокойно отвечала подруга.
Кейдж был женат три раза. Его последней супругой была официантка Элис Ким, кореянка по происхождению. Пара рассталась в январе 2016 года.
| 2019-03-29T06:06:58+00:00 29 марта 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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