Никола Юрчевич с оптимизмом смотрит на будущее

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич поделился мнением касательно предстоящего завтра отборочного матча чемпионата Европы против команды Уэльса в Баку, сообщает azerisport.com.

«Вот уже пять дней, как собрались на сбор. Атмосфера в команде хорошая. Так было и перед игрой с Венгрией. На сей раз в команде есть травмированные. Руфат покинул сбор, да и Максим может не сыграть. Эдди не смог приехать. В последних матчах мы бились с соперниками, иногда нам не везло. Мы оптимисты и верим в лучшее», — начал Юрчевич.

«Конечно, будет трудно заменить тех, кто не поможет сборной. Ведь они играли в основных составах своих клубов. Но верю, что будут те, которые достойно заменят их», — добавил наставник сборной.

Касательно последних игр сборной Юрчевич: «Анализ последних четырех игр показывает, что в завтрашней игре мы можем добиться удачного результата. С Уэльсом мы 85 минут были близки к ничейному результату, но в последних минутах не повезло. Обыграли Бахрейн при жаркой погоде. Показали характер в матче с венграми, были лучше соперника последние 15-20 минут. И весь мир увидел действия арбитра, который «украл» у нас одно очко. И мы с оптимизмом смотрим на будущее».