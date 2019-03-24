Никола Юрчевич попросил журналистов предложить ему футболистов в сборную

Сегодня на «Bakcell Arena» состоялась открытая тренировка сборной Азербайджана по футболу.

Как передаёт Report, в подготовке к товарищескому матчу со сборной Литвы приняли участие все 22 игрока из лагеря команды.

Во время тренировки главный тренер Никола Юрчевич подошёл к журналистам и побеседовал с ними. Он спросил, какой футболист на их взгляд произвёл наилучшее, а какой — наихудшее впечатление в гостевом матче против Хорватии, которой сборная Азербайджана проиграла со счётом 1:2. Согласно общему мнению, лучшими футболистами встречи были Эдди Исрафилов и Рамиль Шейдаев, а слабее прочих сыграл Дмитрий Назаров.

Хорватский специалист попросил представителей СМИ предложить ему футболистов, которые в данный момент не занимают место в составе сборной, на что журналисты назвали ему имена нападающего «Габалы» Рауфа Алиева и игрока турецкого «Болуспор» Уфука Будака.

Отметим, что матч Азербайджан — Литва на «Bakcell Arena» состоится завтра, 25 марта, в 18:00.

Ранее пятидесятичетырёхлетний специалист ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции в «Bakcell Arena».