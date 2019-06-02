Никола Юрчевич: Пока не знаю, кто сыграет с Венгрией

Главный тренер национальной команды Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал победу над «молодежкой» (3:0) в товарищеском матче.

«Молодежь мне тоже понравилась. С нашей стороны они неплохо показали себя. Этим матчем мы плодотворно заменили тренировку. Продолжим так работать. Я доволен. Ренат Дадашов тренировался с нами неделю, хорошо показывает себя. Не знаю, сможет сыграть или нет в предстоящих отборочных матчах. Но у Рената большой потенциал. Он интересный игрок, и в будущем нам поможет.

Пока я не знаю, кто сыграет в матче с Венгрией. Плохо, что у Павла Пашаева, Эмиля Балаева и Рамиля Шейдаева будет мало времени на тренировку с командой. А травма Эдди стала для меня шоком. Он хорошо сыграл в двух предыдущих матчах. Но это будет шанс для других игроков», — заявил Юрчевич.