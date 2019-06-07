Никола Юрчевич: Не собираемся сидеть в обороне в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич в преддверии отборочного матча чемпионата Европы-2020 с командой Венгрии провел пресс-конференцию.

«Мы провели вместе продолжительное время, всем доволен. Радует отсутствие травмированных игроков. У Алмейды была проблема, но завтра он будет с нами. Исаев тоже в порядке. Изучили игру соперника, который обыграл Хорватию, что говорит о силе венгров. Я настроен оптимистично.В футболе все возможно. Не хочу думать негативно. Надо показать хорошую игру. Если пропустим гол, то постараемся отыграться. Завтра будем больше атаковать, ведь играем дома. Жду от команды создания множество опасных моментов.

У Венгрии в составе сильные игроки, уважаем соперника. Не собираемся сидеть в обороне. Хотим создать баланс. Хочу сыграть так, как играли против Хорватии, когда не позволили сопернику организовать много атак. Хотим улучшить игру в защите на 20 процентов», — заявил Юрчевич.