Никола Юрчевич: Мы не приехали в Загреб в качестве туристов

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич признался, что испытывает смешанные чувства перед матчем отборочного турнира ЕВРО-2020 против национальной команды Хорватии (21 марта).

«Эмоции смешанные. Когда я был тренером «Славена» и «Загреба», мне было странно играть на «Максимире» против «Динамо», так как это был клуб, в котором я вырос. Сейчас я выведу на поле свою команду, сборную другой страны, против сборной моей. Это очень необычная ситуация», — сказал Юрчевич.

«Мы не приехали в Загреб в качестве туристов, в футболе случались и большие чудеса. Я знаю, что у Златко Далича есть некоторые проблемы с обороной. Они будут играть в несколько другой формации, но это все еще та команда, одна из лучших в мире. Мне нравятся молодые игроки, они – будущее Хорватии, и я уверен, что их вызов будет хорошим ходом. Мы сделаем все возможное, чтобы побороться с ними», — заключил рулевой «милли».