Никола Юрчевич: Между нынешними и предыдущими сборами большая разница

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич провел пресс-конференцию касательно подготовки команды к предстоящим матчам отбора на ЕВРО-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня) в Баку.

«Между нынешними и предыдущими сборами большая разница. Если в прошлый раз команда была вместе всего 5-6 дней, то в этот раз у нас больше времени. Начали сборы с 16-ю игроками, и продолжим так еще несколько дней. С 24-го к нам присоединятся Бахлул Мустафазаде, Али Бабаев, Дмитрий Назаров, Руфат и Ренат Дадашовы, а с 3 июня – Эмиль Балаев, Рамиль Шейдаев, Павел Пашаев и Эдди Исрафилов.

Прекрасно осознаем важность июньских матчей. Настроение у нас у всех отличное. Я оптимист, уверен, трибуны будут заполнены и добьемся хороших результатов. Под конец сборов в составе будут 27 футболистов, из них, наверное, 2-3 игрока не попадут в заявки на матчи», — заявил Юрчевич.