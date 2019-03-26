Никола Юрчевич: Хотим побед в матчах с Венгрией и Словакией

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой Литвы в Баку (0:0).

«Интересная и красивая получилась игра. Хотя было непросто. Моя команда сделала все для победы. В первом тайме мы играли лучше, создали хорошие моменты. После выезда в Хорватию сделали все, чтобы сыграть лучше. После ряда замен во втором тайме темп игры упал. Мы были лучше Литвы. В целом, остался доволен командой.

Победа была важна, чтобы повысить веру команды в себя. Но также была важна игра и необходимость увидеть всех в деле. Сделали много изменений. В целом, результатом доволен. К примеру, хотел увидеть Руфата Дадашова и Араза Абдуллаева в деле. Рамиля Шейдава выставил на фланг. Также и другим хотел дать шанс. Антона Кривоцюка выпустил в обороне. У нас были реальные шансы забить.

Учитывая наш рейтинг, хоть мы и не опираемся на него, хотим показывать лучшие результаты. Хотим побед в матчах с Венгрией и Словакией. Должны стать лучше», — заявил Юрчевич.