Никол Пашинян: У нас нет никаких условий для восстановления отношений с Турцией

Член делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Литвы Эгидиюс Варейкис обратился с вопросом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

итовский парламентарий заявил, что у Армении не хорошие отношения не только с Азербайджаном, но и с другими соседними странами, и попросил назвать причины.

В ответ Н.Пашинян заявил, что с Грузией и Ираном у Армении хорошие отношения: «С Азербайджаном и Турцией дипломатических отношений нет. Турция ждет улучшения наших отношений с Азербайджаном. Что касается нас, у нас нет никаких условий для восстановления отношений с Турцией, мы готовы к этому. Мы намерены строить отношения с соседними странами исключительно в условиях мира».(Report)

| 2019-04-11T18:37:37+00:00 12 апреля 2019, 00:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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