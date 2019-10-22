Никол Пашинян согласен на возврат оккупированных земель?

В Армении усиливаются пораженческие настроения. С поразительной регулярностью звучат разговоры о готовности премьер-министра РА Никола Пашиняна согласиться на возврат ряда оккупированных районов Азербайджана. Так, армянский сайт 7or.am опубликовал статью, в которой автор Лилит Погосян раскрывает содержание очередных переговоров между Пашиняном и лидерами вновьсозданной на базе террористической организации партии «Сасна црер».

«Вчера мы получили известие о встрече Пашиняна с членами «Сасна црер», которая, в отличие от предыдущей, была полностью «конфиденциальной». Встреча не освещалась нигде»,- указывается в тексте. Как утверждает источник армянского сайта, среди четырех основных обсуждаемых вопросов была и тема Карабаха.

«Никол пообещал вернуть определенную часть земель. Теперь обсуждается вопрос, какими районами можно «торговаться», — пишет 7or.am.

Идем далее. Армянский политолог Агаси Енокян, сообщил, что план возвращения оккупированного Карабаха Азербайджану уже готов. Выступая на пресс-конференции, он процитировал слова министра иностранных дел Азербайджана о том, что документ по урегулированию уже готов, но еще предстоит согласовать детали. По его мнению, это говорит о том, что план передачи Азербайджану никем не признанной «НКР» о котором в РА так много говорили, готов. Агаси Енокян считает, что в связи с ситуацией вокруг Конституционного Суда, все закончится подписанием Николом Пашиняном этого документа.

Аналогичными прогнозами и опасениями пестрит и целый ряд армянских СМИ. И все они увязываются с тем, что Никол Пашинян совершает одну ошибку за другой во внутренней политике. Он, по мнению армянского экспертного сообщества, не умея и не желая проводить в стране глубокие реформы, делает громкие популистские заявления и оказывает невероятное давление на своих политических оппонентов. Вот и политолог Грант Мелик-Шахназарян в жесткой форме раскритиковал правительство своей страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Давайте зафиксируем еще один важный факт. То, что подлая политика Никола Пашиняна по влезанию в семьи людей, преследованию их родителей и детей, имеет большую армию столь же подлых защитников. Просматриваю комментарии представителей властной команды, вижу их неподдельный восторг и, сам того не желая, вновь удивляюсь: свора каких же это существ правит в Армении? В них нет ничего человеческого. Даже их образы искажены. Стая трусливых гиен, наполненных ненавистью, возомнивших себя богами. Один – гордый, другой – еще больше, но такой же недостойный. Один высокомернее другого, но столь же пустой… Кто взрастил этих животных? Как?», — пишет армянский политолог.

Высказался и основатель партии «Одна Армения» Артур Казинян. На своей странице в Фейсбук он заявил, что выступает против политики действующей власти Армении. По его словам, правительство Армении преследует людей по политическим мотивам с помощью инструментов, типичных для «операции сговора». «Психологическое и моральное давление всеми возможными средствами, контролируемыми властями. Пашинян пользуется теми же методами и инструментами, которые традиционно использовались бывшими властями для решения своих политических проблем. Никола привели к власти наши граждане, которые боролись за свободу, но сегодня он незаконно лишает свободы своих политических противников. Народ дал эту власть Пашиняну, народ и отнимет», — написал Казинян.

Он подчеркнул, что в 2018 году люди вышли на улицы и свергли Сержа Саргсяна именно за такие же действия. «Господин Пашинян, если вы продолжите в том же духе, армянский народ в жесткой форме свергнет и вас. Время показало, что вы не лучше, чем Роберт Кочарян или Серж Саргсян…», — подытожил основатель партии «Одна Армения», обращаясь к премьер-министру. Наконец, высказался и экс-премьер-министр РА Грант Багратян. По его словам, нынешний уровень управления не может привести к позитивным результатам, а если политические процессы и дальше будут развиваться в нынешнем направлении, то все это кончится потерей со стороны РА далеко не только оккупированных ею территорий.

«Я на 70% уверен в том, что новая война заденет не только «Арцах» (кавычки наши- ред), но и Армению, ее почувствует даже Ереван», — поделился прогнозами Багратян. По его мнению, Никол Пашинян ведет ситуацию к тому, что вопрос будет стоять так: либо он, либо Армения. После чего, Багратян посоветовал армянскому народу перед тем, как выходить на улицу, чтобы свершить революцию, сначала подумать о последствиях. По его словам, после захвата власти «Пашинян палец о палец не ударил, чтобы достичь перемен». И в последней фразе — причина всех разговоров о готовности нынешней армянской власти к возврату Азербайджану оккупированных территорий.

В РА, как видим, полностью разочаровались в «бархатной революции» и ее главных бенефициарах. А еще, там зреет понимание, что Азербайджан обладает преимуществом над РА по всем направлениям: экономическим, военным, обладая куда большим весом и важностью в мире. Сумма всех этих выводов и увеличивает опасения, что Никол Пашинян уже согласился на возврат Азербайджану оккупированных РА земель, частично или полностью.