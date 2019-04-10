Никки Хейли собирается написать книгу о работе постпредом в ООН

Бывший постоянный представитель США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заключила контракт на издание книги.

Как сообщило в среду издательство St. Martin’s Press, книга Хейли, название которой пока неизвестно, выйдет этой осенью. По словам издателя, 47-летняя Хейли расскажет о своей работе постпредом и губернатором и связанных с этим «событиях, решениях, столкновениях и закулисных переговорах».

Автор также поделится «глубоко личными» впечатлениями и проблемами, с которыми ей приходилось сталкиваться, будучи женщиной на государственном посту.

Первая книга Хейли вышла в 2012 году.

Несколько бывших сотрудников администрации Трампа, от Джеймса Коми до Омаросы Маниголт-Ньюман, уже издали книги, ставшие бестселлерами. Выпуск книги бывшего советника по национальной безопасности Г.Р. Макмастера запланирован на 2020 год.

| 2019-04-10T23:00:35+00:00 11 апреля 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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