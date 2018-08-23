Nike закрыла несколько магазинов в ЮАР из-за обвинений в расизме

Компания Nike в среду закрыла несколько магазинов в Южно-Африканской Республике из-за протеста общественности, вызванного расистским комментарием, который, по данным местных СМИ, был сделан человеком, имеющим отношение к компании. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, ранее в СМИ распространилось видео, снятое на пляжном курорте: белый мужчина произносит ругательное слово, которое считается расистским термином в ЮАР. По данным СМИ, этот мужчина — муж директора по маркетингу Nike.

Компания Nike отказалась комментировать закрытие магазинов и выпустила заявление, в котором подчеркнула свою «давнюю приверженность разнообразию, инклюзивности и уважению» и указала, что мужчина на видео не является сотрудником компании, отмечает Reuters.

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