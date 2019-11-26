Никаких проблем при выдаче удостоверений личности в центрах ASAN по новым правилам не возникло

С 1 ноября граждане Азербайджана могут получать удостоверения личности во всех центрах Службы ASAN, независимо от места регистрации.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (Служба ASAN) Джейхун Салманов.

По словам Салманова, были опасения касательно очередей за получением удостоверений личности в Баку и Сумгайыте: «Выражались опасения, что при выдаче удостоверений личности будут длинные очереди. Но серьезных проблем не возникло. Новое правило имеет значение для удобства граждан. Некоторые граждане зарегистрированы в регионах, но работают в Баку, Сумгайыте и других крупных городах. Сейчас им достаточно обратиться в ближайший центр ASAN за получением удостоверения».