Никакие санкции не остановят Турцию — Эрдоган

Никакие санкции и связанные с ними угрозы не остановят Турцию.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии вручения премии «Ankara’nın Enleri».

«Пока мы уверены в себе, нас не остановят никакие санкции и связанные с ними угрозы, никакие дополнительные пошлины, никакие явные и скрытые эмбарго», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что те, кто видит, что Турцию невозможно остановить иным путем, посягаются на надежды, дух и желание страны достичь своей цели.(Trend)