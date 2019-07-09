Нигерийский парламент приостановил работу после атаки шиитов

Сотни членов шиитского «Исламского движения Нигерии» (IMN) во вторник ворвались на территорию Национального собрания страны, парламент Нигерии временно прекратил свою работу, сообщают местные СМИ.
Члены IMN выступают за освобождение их лидера Ибрагима Закзаки, который четыре года сидит в тюрьме, и протестуют против его ареста. Закзаки был заключен в тюрьму в 2015 году. В ноябре 2018 года верховный суд штата Кадуна в Нигерии отклонил прошение Закзаки и его жены об освобождении под залог.
По данным газеты Punch, члены IMN отобрали у одного из полицейских пистолет и выстрелили в двоих сотрудников безопасности. Они также уничтожили несколько машин. Против них применили слезоточивый газ.
Все помещения Национального собрания закрыли. Сотрудники и другие аккредитованные лица покинули парламент, а посетителям запретили заходить внутрь.