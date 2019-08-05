Нигерийские власти задержали оппозиционера за призывы к революции

Власти Нигерии задержали активиста и кандидата в президенты Омойеле Соворе за призывы к революции в связи с угрозой «общественной безопасности», сообщает местное агентство NAN со ссылкой на представителя госбезопасности.
Омойеле Соворе – общественный деятель и активист, основатель новостного сайта Sahara Reporters. В августе 2018 года для участия в выборах в стране он создал партию «Африканский конгресс действия» (AAC).
На всеобщих выборах, которые прошли в феврале 2019 года, приняло участие более 15 кандидатов. В ходе президентской гонки Соворе набрал чуть более 0,1%, лидером стал действующий президент Мохаммаду Бухари, получивший 55,6% голосов. В мае он принял присягу главы государства во второй раз.
Активист должен был возглавить акцию протеста RevolutionNow («Революция сейчас»), которую он собирался провести по всей стране 5 августа. Однако власти задержали деятеля и поместили под стражу.