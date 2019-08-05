Нигерийские власти задержали оппозиционера за призывы к революции

Омойеле Соворе – общественный деятель и активист, основатель новостного сайта Sahara Reporters. В августе 2018 года для участия в выборах в стране он создал партию «Африканский конгресс действия» (AAC).

На всеобщих выборах, которые прошли в феврале 2019 года, приняло участие более 15 кандидатов. В ходе президентской гонки Соворе набрал чуть более 0,1%, лидером стал действующий президент Мохаммаду Бухари, получивший 55,6% голосов. В мае он принял присягу главы государства во второй раз.