Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции Цемаха

Нидерланды обратились к России с просьбой об экстрадиции жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного Киевом из-под стражи по условиям обмена с Москвой. Об этом сообщила в субботу газета «Фолкскрант».

Ранее правительство Нидерландов выразило сожаление в связи с тем, что Цемах, который представляет интерес в качестве свидетеля для Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения «Боинга» в Украине в июле 2014 года, был включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По имеющейся информации, голландские власти призывали Киев отказаться от включения ранее допрашивавшегося Цемаха в списки для обмена, однако украинская сторона смогла лишь отсрочить обмен на некоторое время, что позволило прокуратуре еще раз побеседовать с ним.

По данным «Фолкскрант», голландская прокуратура проинформировала родственников погибших в результате крушения «Боинга» о том, что Нидерланды направили РФ запрос об экстрадиции.